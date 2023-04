Rapid Surfing: Das steckt hinter dem Trend-Sport Stand: 25.04.2023 15:58 Uhr Zur Eröffnung der Leinewelle wird in Hannover die Deutsche Meisterschaft im Rapid Surfing augestragen. Die Disziplin gibt es erst seit einigen Jahren. Vom bekannten Surfen hebt sie sich ab.

Statt Meeresrauschen sind an der Leine drei Wellenkörper zu hören, die für Wellengang sorgen. Anders als auf dem offenem Meer müssen Surfer in Hannover die perfekte Welle nicht erst finden. Sie können sich voll und ganz darauf konzentrieren, auf dem Surfboard zu stehen und verschiedene Bewegungen auszuprobieren. Das macht den Sport Rapid Surfing aus: Elemente aus dem Skateboarding und Snowboarding werden mit dem Surfen kombiniert, so der Deutsche Wellenreitverband (DWV) auf seiner Homepage. Seit 2019 findet auf künstlichen Wellen in Deutschland jährlich die Meisterschaft statt.

30-Sekunden-Kür entscheidet

Viel Zeit haben die Teilnehmer bei dem Wettbewerb nicht, um die Jury von ihrer Leistung zu überzeugen. Der Ablauf beim Surfen ist im Regelwerk des DWV klar geregelt. Sobald ein Rapid Surfer auf dem Brett steht und sich nicht mehr an der Wand festhält, läuft die Uhr. 30 Sekunden bleiben, um das Können zu beweisen. Wer zuvor vom Brett fällt, beendet damit vorzeitig seinen Auftritt. Vier Surfer treten in einer Runde an, die besten zwei von ihnen kommen jeweils weiter. Während die Teilnehmer surfen, achtet eine Fachjury auf drei zentrale Bewertungskriterien. Die Ausführung der Kunststücke wird ebenso bewertet wie die Vielfalt und der Gesamteindruck, wobei vor allem die Schnelligkeit eine Rolle spielt. Möglichst viele Elemente sollen möglichst fehlerfrei ausgeführt werden. Die Jury verteilt Punkte von null bis zehn.

"Tricks" beim Rapid Surfing

Dreht der Surfer sein Brett um 180 Grad oder macht ein Manöver in der Luft, spricht der DWV von "Tricks". Drehungen und Sprünge sind zwei Elemente, die auf verschiedene Weisen beim Rapid Surfing zum Einsatz kommen. Wie in anderen Sportarten gib es unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Eine Kombination aus Drehung und Sprung ist schon einer der Tricks für Fortgeschrittene, kann aber auch eine höhere Punktzahl bedeuten.

Diese Teilnehmer starten am Samstag und Sonntag auf der Leinewelle

Open Women: Geöffnet für alle Frauen

Open Men: Geöffnet für alle Männer

Juniorinnen (U16)

Junioren (U16)

Masterinnen (Ü35)

Master (Ü35)

Mitgliedsvereine des DWV

Die Meisterschaft wird auf einer großen Leinwand am Fluss übertragen. Dann können sich die Zuschauer bei Musik und einem Rahmenprogramm für Kinder von der Sportart überzeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Freizeitsport