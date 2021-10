Stand: 06.10.2021 15:51 Uhr Portugal wird Partnerland der Hannover Messe 2022

Das Messegeschäft soll im nächsten Jahr wieder starten - nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Pandemie. Partnerland der Industrieschau Hannover Messe wird Portugal sein. Das gab die Deutsche Messe AG am Mittwoch bekannt. Sie erwartet von dort etwa 150 Aussteller. Schwerpunkt wird unter anderem der Bereich erneuerbare Energien sein. Portugal könne auf diesem Sektor wichtige Impulse geben, sagte ein Sprecher. Die letzte große Industriemesse in Präsenz gab es in Hannover 2019. Die Veranstalter hoffen, dass viele Aussteller zurückkehren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.10.2021 | 15:00 Uhr