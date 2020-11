Polizei in Hannover sucht mutmaßlichen Serienbrandstifter Stand: 18.11.2020 12:04 Uhr Immer wieder brennt es in Hannover - und das schon seit August. 17 Taten könnten laut Polizei auf das Konto eines mutmaßlichen Brandstifters gehen. Die Ermittler haben ein Phantombild veröffentlicht.

Die Brände waren in den vergangenen Monaten in Treppenhäusern und Kellern von Mehrfamilienhäusern, in Tiefgaragen und Gartenkolonien gelegt worden. Bei den einzelnen Taten hat die Polizei Gemeinsamkeiten festgestellt. Auffällig sei, dass die Brände in den südlichen Stadtteilen in einem engen Radius ausbrachen - und zwar in der Regel nachmittags. An einem der Brandorte im Stadtteil Waldhausen fiel am 20. Oktober eine verdächtige Person auf. Der Verdächtige habe sich aus einer Tiefgarage entfernt, kurz bevor dort ein brennender Oldtimer entdeckt wurde. Diesen Mann sucht die Polizei jetzt mit dem Phantombild.

Gesuchter ist etwa 50 Jahre alt und schlank

Der Verdächtige ist nach Angaben der Polizei etwa 50 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er habe leicht gebräunte Haut, dunkle Augen und füllige Augenbrauen. Auffällig seien seine eingefallenen Wangen und seine schmalen Lippen. Sein Gang sei als lässig beschrieben worden. Als Zeugen ihn am 20. Oktober beobachteten, habe er ein Cappy, eine graue Jacke und eine helle Hose getragen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Döhren - 17. Tat?

Zuletzt wurde laut Polizei am Sonnabend im Stadtteil Döhren ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gelegt. Brandexperten begutachteten am Montag den Brandort und kamen zu dem Schluss, dass im Keller des Hauses vorsätzlich Sperrmüll angezündet worden war. Die Feuerwehr musste die Hausbewohner über eine Drehleiter in Sicherheit bringen. Drei Kinder und eine Frau kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.11.2020 | 08:00 Uhr