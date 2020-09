Stand: 08.09.2020 13:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pöbelnder Ernst August in Österreich festgenommen

Ernst August von Hannover ist offenbar nach einer erneuten Wutattacke in Österreich festgenommen worden. Mehrere Polizisten hätten am Montag das Jagdhaus des 66-Jährigen im oberösterreichischen Grünau umstellt, berichtet die "Kronen Zeitung". Die Polizei bestätigte bislang nur die Festnahme eines 66-Jährigen. Laut der Nachrichtenagentur APA soll der Adelige in die Justizanstalt Wels gebracht worden sein.

Drohung mit Schlägertrupp

Dem "Kronen Zeitung"-Bericht zufolge soll Ernst August eine Angestellte und deren Ehemann bedroht und genötigt haben. Die Frau gab demnach an, der Prinz habe sie angeschrien, sich zu "schleichen", ansonsten werde er ihnen einen Schlägertrupp schicken. Außerdem soll er ein Verkehrsschild herausgerissen und damit ein Fenster eines benachbarten Gebäudes eingeschlagen haben.

Bereits zwei Vorfälle im Juli

Der für seine Ausraster berüchtigte Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. hatte bereits im Juli zweimal für Ärger gesorgt Einmal soll er laut APA per Notruf die Polizei gerufen und behauptet haben, ein Paar wolle ihn ermorden. Als die Streife eintraf, wurde der Prinz offenbar handgreiflich. Einige Tage später soll er eine Polizistin mit einem Baseballschläger bedroht haben. Wegen der Vorfälle laufen bereits Ermittlungen gegen Ernst August wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, gefährlicher Drohung und schwerer Körperverletzung.

