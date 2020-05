Stand: 07.05.2020 12:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pistorius: Mehr Straftaten politisch motiviert

Die Polizei hat in Niedersachsen im vergangenen Jahr eine deutliche Zunahme politisch motivierter Kriminalität verzeichnet. Demnach gab es 2019 mit 3.208 Fällen mehr politisch motivierte Straftaten in Niedersachsen als noch im Jahr zuvor - ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber 2018. Rechtsmotivierte Kriminalität machte dabei mit 1.632 Delikten den größten Teil aus, wie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in der Landespressekonferenz mitgeteilt hat. Linksmotivierte Straftaten seien im gleichen Zeitraum von 556 auf 801 gestiegen. Zum einen seien laut Pistorius mehr Delikte begangen worden. Zum anderen "registrieren wir eine deutlich höhere Sensibilität und eine geringere Toleranzschwelle beim Anzeigeverhalten bei den Opfern politisch motivierter Straftaten", so der Innenminister. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle im Videolivestream.

Auch Straftaten mit religiösem Hintergrund werden erfasst

Politisch motivierte Kriminalität - das sind laut Ministerium Straftaten, "die vor allem die freiheitlich demokratische Grundordnung angreifen und in krassem Widerspruch zu den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten stehen". Die Straftaten werden unter anderem in links-, und rechtsmotiviert unterteilt; weitere Bereiche sind religiös motivierte und terroristische Straftaten.

