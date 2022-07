Stand: 29.07.2022 11:07 Uhr Pilot muss Ultraleichtflugzeug in Hildesheim notlanden

In Hildesheim musste ein Pilot am Donnerstag mit seinem Ultraleichtflugzeug notlanden. Laut Polizei war der 71-Jährige vom Hildesheimer Flugplatz zu einem Testflug über das Stadtgebiet aufgebrochen. Während des Fluges sei der Rotor plötzlich ausgefallen, sodass das Flugzeug rasant an Höhe verlor und der 71-jährige Pilot eine Notlandung einleiten musste. Das Ultraleichtflugzeug sei nur noch begrenzt lenkfähig gewesen, sodass es bei der Notlandung zunächst einen geparkten Pkw streifte und gegen zwei geparkte Lkw auf einem Firmengelände stieß. Der 71-jährige Pilot wurde bei der Notlandung leicht verletzt, sein 61-jähriger Co-Pilot blieb unverletzt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehr Hildesheim vor Ort. Wie genau es zu dem Ausfall des Rotors kam, ist unklar.

