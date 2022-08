Stand: 04.03.2020 15:47 Uhr Piel wechselt aus dem Landtag in den DGB-Vorstand

Anja Piel, Fraktionschefin der Grünen, verlässt den Niedersächsischen Landtag. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat Piel am Mittwoch als Nachfolgerin von Annelie Buntenbach in den Bundesvorstand berufen. Die 65 Jahre alte Buntenbach verlässt die Gewerkschaft nach 14 Jahren an der Spitze aus Altersgründen. Piels Nachfolgerin als Fraktionsvorsitzende in Niedersachsen soll Julia Willie Hamburg werden.

DGB-Chef Hoffmann: Piel "versierte Sozialpolitikerin"

DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte: "Mit Anja Piel haben wir eine versierte Sozialpolitikerin für unsere gewerkschaftliche Arbeit gewonnen." Die 54-Jährige übernimmt im DGB-Vorstand die Zuständigkeit für die Themen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Recht sowie Migrations- und Antirassismuspolitik. Piel führt die Grünen-Fraktion im Landtag in Hannover seit sieben Jahren. 2018 hatte sie sich um den Bundesvorsitz der Grünen beworben und war Annalena Baerbock unterlegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.03.2020 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften