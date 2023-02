Philippi für Ende der Maskenpflicht beim Arzt und in Heimen Stand: 07.02.2023 17:56 Uhr Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) spricht sich dafür aus, die letzten Masken- und Testpflichten schon im März zu kippen. Zustimmung kommt von Trägern von Alten-und Pflegeheimen.

"Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, Anfang März sowohl die Masken- als auch die Testpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich bundesweit aufzuheben", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Wichtig sei, dass Bund und Länder einen gemeinsamen Weg einschlagen. Laut Infektionsschutzgesetz gelten die Corona-Maßnahmen in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen noch bis zum 7. April. Im Nahverkehr in Bus und Bahn sowie bundesweit im öffentlichen Fernverkehr ist die Maskenpflicht bereits seit 2. Februar aufgehoben.

Seniorenorganisationen kritisieren Corona-Maßnahmen als unverhältnismäßig

Auch viele Träger von Alten- und Pflegeheimen in Niedersachsen sind dafür, die Masken- und Testpflicht zu beenden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) bezeichnete die Maßnahmen als unverhältnismäßig. Die Regeln griffen zu sehr in das Selbstbestimmungsrecht alter Menschen ein. Auch ein Sprecher der Dachstiftung Diakonie in Niedersachsen sagte, es werde Zeit, die Regeln zu kippen. Diese hätten dazu geführt, dass Besuche von Angehörigen weniger geworden seien. Bund und Länder wollen demnächst darüber beraten, wie mit den noch bestehenden Masken- und Testpflichten umgegangen werden soll.

