Stand: 04.07.2022 15:43 Uhr Partygäste in Celle attackiert - Sieben Verletzte

In Celle sind am Samstagabend nach einer Party mehrere Gäste von unbekannten Personen angegriffen worden. Die Täter sollen nach Angaben der Polizei mit zwei Autos sowie einem Motorrad an einem Sportplatz vorgefahren sein und die Partygäste offenbar wahllos angegriffen haben. Es entstand eine Schlägerei mit rund 20 Beteiligten. Nach der Tat fuhren die Angreifer mit ihren Fahrzeugen davon. Die Hintergründe sind noch unklar. Sieben Menschen im Alter zwischen 31 und 54 Jahren erlitten Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.07.2022 | 13:30 Uhr