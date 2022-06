Obernkirchen: Tote 75-Jährige lag unbekleidet in ihrem Laden Stand: 30.06.2022 12:03 Uhr Im Fall der tot in ihrem Schreibwarenladen in Obernkirchen aufgefundenen 75-Jährigen gehen die Ermittler von einem Mord aus. Polizei und Staatsanwaltschaft haben jetzt Tathintergründe veröffentlicht.

Die Frau wurde am Montag unbekleidet in ihrem Geschäft aufgefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt gaben. Trotz intensiver Suche hätten die Ermittelnden die Kleidungsstücke bislang nicht gefunden, hieß es weiter. Auch sei gar nicht bekannt, welche Kleidung die 75-Jährige am Montag, dem Tattag, überhaupt getragen hatte. Die Polizei bittet deshalb Personen, die Hinweise auf die Bekleidung der 75-jährigen Ladenbesitzerin geben können, sich über das eigens eingerichtete Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0172 - 262 87 14 zu melden.

VIDEO: Obernkirchen: 75-Jährige in ihrem Laden tot aufgefunden (28.06.2022) (1 Min)

Wer hat Damenkleidung gefunden?

Wer zufällig scheinbar achtlos weggeworfene Damenbekleidung findet, soll diese nicht anfassen, sondern sofort die Polizei informieren. Die Polizei bittet den- oder diejenige darum, zu warten, bis die Beamten eintreffen. Außerdem ruft die Polizei Menschen auf, die am Montag das Geschäft der 75-Jährigen besucht oder die Frau an anderer Stelle gesehen haben, sich zu melden. Zudem suchen die Ermittelnden Zeugen, die zur Mittagszeit verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Schreibwarenladens an der Neumarktstraße gemacht haben.

Obduktionsergebnis und Spuren lassen auf Mord schließen

Aufgrund des Obduktionsergebnisses und der Spurenlage vor Ort gehen die Ermittelnden von Mord aus. Einen Verdächtigen gibt es bislang offenbar nicht, das Verfahren wird weiter gegen Unbekannt geführt. Die Staatsanwaltschaft gab am Dienstag bekannt, dass sie unter anderem einen Zusammenhang zu einer Gewalttat vor knapp zwei Wochen im etwa 30 Kilometer entfernten nordrhein-westfälischen Kalletal prüft. Ein 36 Jahre alter Mann wird verdächtigt, einen anderen Mann mit einer Axt erschlagen und anschließend seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Es werde geprüft, ob der gesuchte mutmaßliche Täter an der Tat in Obernkirchen beteiligt gewesen sein könnte. "Darauf gibt es derzeit aber noch keine Hinweise", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag.

Obernkirchen ist erschüttert

"Das Verbrechen hat ganz Obernkirchen erschüttert", sagte Bürgermeisterin Dörte Worm-Kressin (parteilos). "Der Laden ist seit Jahrzehnten ein Familiengeschäft, eine richtige Institution." Über Generationen hätten Schülerinnen und Schüler ihre Schulbücher in dem Geschäft gekauft. "Es gab immer persönliche Worte", so Worm-Kressin. Die 75-Jährige habe den Laden nach dem Tod ihres Mannes fortgeführt.

