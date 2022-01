Stand: 29.01.2022 09:33 Uhr Nienburg: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Ein Mehrfamilienhaus in Nienburg ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Als die Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonnabend eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Fünf Menschen konnten demnach von der Feuerwehr gerettet werden und blieben unverletzt. Da das Feuer zwischenzeitlich drohte, auf das Nachbarhaus überzugreifen, seien auch die Bewohnenden dieses Hauses evakuiert worden. Sie konnten aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, so die Polizei. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren zunächst nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.01.2022 | 09:00 Uhr