"Niedersächsischer Weg" wird fortgesetzt Stand: 21.12.2022 19:18 Uhr Landesregierung, Landwirte und Verbände wollen das Naturschutzvorhaben fortführen. Darauf haben sich laut Umweltministerium alle Beteiligten verständigt.

Politik und Verbände sind am Mittwoch zu ihrem ersten Treffen nach der Landtagswahl im Oktober zusammen gekommen. Die neue Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) kündigte an: "Jetzt wollen wir mehr Tempo in die Umsetzung bringen." So soll in Kürze eine Strategie vorgestellt werden, wie Pestizide reduziert werden können. Vertreter von Naturschutzverbänden drängten darauf, mehr gegen das Artensterben zu tun und den Klimaschutz stärker voranzubringen. Umweltschutzmaßnahmen müssten stärker in der Fläche ankommen, forderte Holger Buschmann, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu).

Niedersächsischer Weg startete vor zweieinhalb Jahren

Beim sogenannten Niedersächsischen Weg haben Umweltverbände, Landwirtschaft und die Landesregierung gemeinsam über Gesetzesverbesserungen für Arten-, Natur- und Gewässerschutz verhandelt. Die Kooperation startete vor etwa zweieinhalb Jahren.

