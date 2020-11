Niedersachsens Wäldern macht das Extremwetter zu schaffen Stand: 12.11.2020 14:42 Uhr Das extreme Wetter macht den niedersächsischen Wäldern weiter Probleme. Wie aus dem Waldzustandsbericht 2020 hervorgeht, leiden besonders die südniedersächsischen Wälder.

Der am Donnerstag in Hannover vom niedersächsischen Agrarministerium veröffentlichten Studie zufolge sorgten bereits im dritten Jahr in Folge Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer-Plage für besonders deutliche Schäden an Bäumen und Waldböden. Auch 2020 sei für die Wälder zu warm und zu trocken gewesen, sagte die für die Forstwirtschaft zuständige Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).

Verheerende Schäden bei Fichten

"Abgestorbene Bäume und entwaldete Flächen prägen leider das Landschaftsbild unserer Mittelgebirge", so die CDU-Politikerin. Der Gesundheitszustand aller Baumarten mit Ausnahme der Eichen habe sich in den vergangenen drei Jahren verschlechtert. Besonders schwer habe es die Fichtenbestände getroffen. Dort seien die Schäden verheerend. Mehr als die Hälfte der Fichten sei in den Stichproben zur Waldzustandserhebung seit 2017 als Schadholz entnommen worden oder abgestorben.

Auch Rotbuchen leiden

Nicht viel besser sieht es dem Bericht zufolge bei den Rotbuchen aus. Auch dort seien viele Bäume abgestorben. Wesentliche Ursachen dafür seien Trockenheit sowie die Dauer und Intensität der Sonneneinstrahlung. Pilze und Insekten hätten die geschwächten Buchen rasch absterben lassen.

Zunehmendes Trockenstress-Risiko

Die klimatischen Zukunftsaussichten verheißen für die niedersächsischen Wälder nichts Gutes: Es seien steigende Temperaturen mit trockenen Sommern und verlängerten Vegetationsperioden zu erwarten, hieß es weiter. Für die Waldbäume bedeute das ein zunehmendes Trockenstress-Risiko. Zukünftig spiele daher das für die Pflanzen verfügbare Wasser eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Baumarten. Im Vordergrund stehe die Wiederbewaldung der Kahlflächen mit standortgerechten und klimaresilienten Mischbeständen, sagte Otte-Kinast. Bund und Land stellten den Waldbesitzern für den klimagerechten Umbau der Wälder Fördermittel zur Verfügung.

