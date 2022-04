Stand: 14.04.2022 13:14 Uhr Niedersachsen will Geflüchteten das Studium erleichtern

Niedersachsen will geflüchteten Studierenden aus der Ukraine den Zugang zu Hochschulen einfacher machen. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) schlägt vor, ihnen den Semesterbeitrag zu erlassen. Ein entsprechender Erlass erlaube es den Hochschulen, auf den Verwaltungskostenbeitrag zu verzichten, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Somit müssten Geflüchtete mit ukrainischem Pass die 75 Euro, die zu Semesterbeginn fällig werden, nicht zahlen. Thümler appellierte an die Präsidentinnen und Präsidenten der Hochschulen, diese Möglichkeit zu nutzen. "Unser gemeinsames Ziel ist es, ukrainischen Geflüchteten, die ihr Studium an einer unserer Hochschulen fortsetzen möchten oder beginnen wollen, unbürokratisch und sachgerecht zu helfen."

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule Flüchtlinge