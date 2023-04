Stand: 29.03.2019 13:36 Uhr Niedersachsen bekommt 19 weitere Bahnstationen

Gute Nachrichten für Bahnreisende, die es in die Regionen zieht: In Niedersachsen sollen 19 kleinere Bahnstationen wieder in Betrieb genommen oder gar neu gebaut werden. Dazu haben das Verkehrsministerium, die Deutsche Bahn sowie die Landesnahverkehrsgesellschaft und der Regionalverband Großraum Braunschweig einen Vertrag unterzeichnet. "Wir wollen alle Regionen in Niedersachsen in den öffentlichen Personennahverkehr mit einbeziehen", sagte Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). "Die Reaktivierung von Bahnstationen stärkt den Schienenpersonennahverkehr in unserem Land."

Diese Orte kommen zurück ans Gleis:

Bei dem Vorhaben geht es um dieses Stationen:



Adendorf (Landkreis Lüneburg)

Altenwalde (Cuxhaven)

Cappel-Midlum / Spieka (Landkreis Cuxhaven)

Bunde (Landkreis Leer)

Hildesheim-Himmelsthür

Ihrhove (Landkreis Leer)

Kirchlinteln (Landkreis Verden)

Neermoor (Landkreis Leer)

Osnabrück-Rosenplatz (Osnabrück)

Rosdorf (Landkreis Göttingen)

Bienrode (Braunschweig)

Braunschweig-Broitzem

Braunschweig-Rüningen

Isenbüttel (Landkreis Gifhorn)

Wendessen (Wolfenbüttel)

Wolfsburg West

Leiferde Ost (Braunschweig)

Leiferde West (Braunschweig)

Salzgitter-Thiede

Bahn übernimmt mindestens ein Viertel der Kosten

Über lange Frist können dem Verkehrsministerium zufolge noch elf weitere Stationen hinzukommen. Insgesamt sollen 50 Millionen Euro investiert werden. Die Bahn übernimmt demnach mindestens ein Viertel der Baukosten. Die übrige Summe teilen sich das Land und die beiden Verkehrsverbände.

Hinweis der Redaktion: In der vorherigen Fassung des Textes haben wir fälschlicherweise von Leiferde im Landkreis Gifhorn berichtet. Es handelt sich aber um Leiferde, den Stadtteil von Braunschweig. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

