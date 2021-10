Stand: 23.10.2021 10:15 Uhr Neustadt am Rübenberge: Feuer zerstört Gasthaus

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist ein Gasthaus niedergebrannt. Das Feuer war am Freitagnachmittag im Zentrum des Ortsteils Schneeren ausgebrochen. Mehr als 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde eine verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht. Eine zweite Person wurde demnach vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.10.2021 | 09:00 Uhr