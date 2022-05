Nach tödlichem Unfall auf A2: Polizei ermittelt gegen Fahrer Stand: 09.05.2022 08:56 Uhr Auf der Autobahn 2 in der Region Hannover Hannover ist am Sonntag eine 56-Jährige bei einem Unfall gestorben. Bei Hämelerwald hatte sich ein Pkw überschlagen, alle fünf Insassen wurden verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 26 Jahre alten Fahrer. Zeugen zufolge war das Auto vor dem Unfall unter anderem wegen augenscheinlich zu hoher Geschwindigkeit und dichtem Auffahrens aufgefallen, wie die Polizeidirektion Hannover mitteilte. Die Beamten gehen ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass kein weiteres Fahrzeug beteiligt war.

Auto überschlägt sich, drei Insassen eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich demnach am Sonntagmorgen auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald (Region Hannover) und Lehrte-Ost in Richtung Dortmund. Der BMW kam den Angaben zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Während der Fahrer und der ebenfalls 26-jährige Beifahrer leichte Verletzungen erlitten und selbst aus dem Auto klettern konnten, waren die drei Insassen auf der Rückbank eingeklemmt. Die 56-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, ein achtjähriges Kind und eine 37-jährige Frau seien lebensgefährlich beziehungsweise schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die A2 in Richtung Dortmund war am Unfallort für etwa sechs Stunden komplett gesperrt, so die Polizei weiter.

