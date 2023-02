Nach Streik an Flughäfen in Norddeutschland: Gelingt der Neustart? Stand: 18.02.2023 00:00 Uhr Sieben Flughäfen in Deutschland sind am Freitag durch einen Warnstreik nahezu lahmgelegt worden, darunter die Airports in Hannover, Bremen und Hamburg. Die Betreiber hoffen heute auf schnelle Normalisierung.

"Bis auf wenige Streichungen am Morgen dürfte es schnell wieder laufen", sagte eine Sprecherin des Flughafens Hannover-Langenhagen mit Blick. Ähnlich ist die Erwartungshaltung in Bremen. "Wir gehen davon aus, dass am Samstag viele Flüge wieder planmäßig sind", sagte eine Flughafensprecherin. Bisher seien für heute nur zwei frühe Flüge gestrichen. Am Airport in Hannover waren laut Website am Freitagabend drei Abflüge für den ersten Tag nach dem Warnstreik gestrichen. Mehr als 60 Flugverbindungen sind heute allein in Hannover vorgesehen.

Rund 9.000 Flugreisen in Hannover von Streik betroffen

Am Freitag waren die Auswirkungen des Warnstreiks am Hannover Airport deutlich spürbar: Von 77 geplanten Flugbewegungen wurden nur fünf umgesetzt. Dabei handelte es sich um Flugzeuge, die für die Erdbebenopfer in der Türkei Hilfsgüter, Helfer und Angehörige an Bord hatten. Rund 9.000 Fluggäste blieben am Boden. Ein Sprecher des Flughafens Hannover schätzt, dass die Verluste bis in den sechsstelligen Bereich gehen könnten. In Bremen und Hamburg waren alle Flüge gestrichen worden. Die Gewerkschaft ver.di hatte an insgesamt sieben Flughäfen in ganz Deutschland zum ganztägigen Ausstand aufgerufen.

TUI wollte auf andere Flughäfen ausweichen

Der Reiseanbieter TUI hatte nach eigenen Angaben am Freitag angesichts der erwarteten Einschränkungen versucht, einen Teil der Flüge von TUI fly von der Hauptbasis Hannover in Richtung Paderborn oder Braunschweig umzuplanen. Das werde aber nicht bei allen Flügen gelingen, ein erheblicher Teil muss auf das Wochenende verschoben werden, hieß es dazu im Vorfeld. "Einfache Umbuchungen sind in unserem Geschäft oft nicht so einfach möglich", sagte ein Sprecher.

FMO als Ausweichflughafen für Hannover und Dortmund

Auswirkungen hatten die Warnstreiks am Freitag auch auf den Flughafen Münster-Osnabrück. Dort wurde zwar nicht gestreikt - allerdings fielen acht Flüge aus. Diese seien von der Lufthansa gestrichen worden, so ein Flughafensprecher. Dafür kamen andere, nicht geplante Flüge hinzu: Die Fluggesellschaften Ryanair und Corendon nutzten den Flughafen für insgesamt zehn Flüge, die ursprünglich von den bestreikten Flughäfen in Hannover oder Dortmund fliegen oder dort landen sollten. Ankommende Passagiere sollten dann mit Bussen von Münster-Osnabrück nach Dortmund und Hannover gebracht werden.

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen

Auch in München, Frankfurt, Stuttgart und Dortmund waren Flughafen-Beschäftigte aufgefordert, am Freitag ihre Arbeit niederzulegen. Der Flughafenverband ADV schätzte die Zahl der betroffenen Passagiere im Vorfeld auf 300.000. Mit den Warnstreiks hat die Gewerkschaft den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst auf die Flughäfen ausgeweitet. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt.

Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber weisen die Forderungen zurück.

Flughafenverband: Das hat nichts mehr mit Warnstreik zu tun

Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle begründete die Forderungen unter anderem mit einem Arbeitskräftemangel bei den Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste. Um die Situation zu ändern, müsse es eine attraktive Lohnerhöhung geben. Sie verwies zudem auf steigende Lebenshaltungskosten. "Inflation, hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben die meisten Beschäftigten in eine unsichere Situation", sagte Behle laut ver.di-Mitteilung. "Viele wissen nicht mehr, wie sie ihre Mieten bezahlen und den Kühlschrank füllen sollen."

Der ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel kritisierte den Warnstreik am Freitag. Wenn sieben der größten zehn deutschen Flughäfen ganztägig bestreikt werden, habe dies nichts mehr mit einem Warnstreik zu tun.

Hunderte Flüge im Jahr 2018 annulliert

Die Gespräche zwischen den Tarifparteien werden am 22. und 23. Februar fortgesetzt. Den bisher letzten großen Warnstreik mit ähnlichen Folgen gab es im April 2018, als deutschlandweit Hunderte Flüge annulliert wurden, weil die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes nicht vorankamen.

