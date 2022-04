Stand: 04.04.2022 18:45 Uhr Nach Kürzungen: TUI will wieder neue Jobs schaffen

Der TUI-Konzern will nach erheblichen Kürzungen in den vergangenen Jahren zusätzliche Jobs im Ausland und in der Digitalsparte schaffen. Es gibt laut Informationen vom Montagabend Ausschreibungen für über 1.000 Beschäftigte an den Reisezielen sowie für weitere 500 in den Bereichen IT, Technologie und Online-Geschäft. In der überwiegenden Zahl gehe es um neue Stellen. Ein kleiner Teil entfalle auf Nachrücker für zwischenzeitlich unbesetzte Positionen. TUI hat sich vorgenommen, in diesem Sommer wieder so dicht wie möglich an das Vor-Corona-Buchungsniveau heranzukommen. Entsprechend wolle man daher stärker ins Personal investieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.04.2022 | 08:00 Uhr