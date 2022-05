Stand: 09.05.2022 13:56 Uhr Nach Feuer in Technikraum: Ikea in Hannover wieder geöffnet

Die Feuerwehr hat am Montagmorgen einen Brand bei Ikea im Expo Park in Hannover gelöscht. Nach Angaben eines Sprechers war das Feuer gegen 7 Uhr aus ungeklärter Ursache in einem Technikraum ausgebrochen. Dort seien rund 100 Batterien für die Notstromversorgung des Hauses untergebracht, von denen 20 aus ungeklärter Ursache in Brand gerieten. Die Brandmelde-Anlage schlug an, alarmierte die Einsatzkräfte und sorgte dafür, dass die etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gebäude unbeschadet verlassen konnten. Laut Sprecher war das Feuer schnell gelöscht, allerdings sei auch Batteriesäure ausgelaufen, die gebunden werden musste. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 20 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften, darunter Spezialkräfte zur ABC-Gefahrenabwehr, vor Ort. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Das gesamte Geschäft blieb bis 14 Uhr geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.05.2022 | 09:30 Uhr