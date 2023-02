Stand: 03.02.2023 06:57 Uhr Nach Blitzeinschlag: Straßenlaternen in Hildesheim ausgefallen

Aufgrund eines Blitzeinschlags ist die Straßenbeleuchtung in einigen Straßen im Hildesheimer Ortsteil Moritzberg/Bockfeld bereits seit Mittwochnachmittag ausgefallen. Das teilte die Stadt Hildesheim mit. Betroffen sind unter anderem die Triftstraße, die Oskar-Schindler-Straße, die Eugen-Bolz-Straße und die Albrecht-Haushofer-Straße. Nach Angaben der Stadt Hildesheim arbeitet der städtische Bauhof an der Instandsetzung. Die Arbeiten können aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei LED-Leuchten voraussichtlich erst in der nächsten Woche abgeschlossen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.02.2023 | 07:30 Uhr