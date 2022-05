Stand: 09.05.2022 12:59 Uhr Mutter erstochen? Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Ermittler haben am Samstag bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) einen Mann festgenommen, der in Verdacht seht, seine Mutter erstochen zu haben. Wie die Polizei heute mitteilte, ereignete sich die Tat in der vergangenen Woche in Barmstedt bei Hamburg. Eine enge Freundin fand demnach den leblosen Körper der 64-Jährigen mit Stichverletzungen in ihrer Wohnung. Die Ermittler verdächtigten den 39-jährigen Sohn, der vor kurzem wieder bei der Mutter eingezogen war. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.05.2022 | 13:30 Uhr