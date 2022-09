Stand: 13.09.2022 15:19 Uhr Mit Waffe und Sturmhaube: Falscher Polizist in Linden

Ein falscher Polizist mit Waffe und Sturmhaube hat in Hannover versucht, in eine Lindener Wohnung zu gelangen. Der Mann gab sich an der Wohnungstür eines 38-Jährigen in Linden-Mitte am Sonntagabend als Polizist aus, teilte die echte Polizei am Dienstag mit. Der Betrüger wollte wegen eines angeblichen Einsatzes hinein. Es habe einen Hackerangriff auf das Haus gegeben, deshalb müsse er an den Computer des 38-Jährigen, behauptete der Täter. Nachdem der Bewohner dem Mann den Zutritt verweigerte, flüchtete dieser. Laut Polizei ereignete sich ein ähnlicher Fall vergangene Woche im Stadtteil Groß-Buchholz. Ein Zusammenhang der Fälle wird geprüft.

