Stand: 17.08.2022 16:22 Uhr Mit E-Scooter und drei Promille auf Bundesstraße unterwegs

Ein Mann ist in der Nachtb zu Mittwoch mit einem E-Scooter in Schlangenlinien über die B494 in Hildesheim gefahren. Die Polizei zog den 33-Jährigen auf dem Kennedydamm gegen zwei Uhr morgens aus dem Verkehr, wie es in einer Mitteilung hieß. Eine Polizistin, die privat unterwegs war, hatte den E-Scooter-Fahrer demnach an einer Tankstelle gesehen und rief ihre Kollegen angerufen. Die Besatzung des Streifenwagens habe bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von etwas mehr als drei Promille festgestellt. "Der 33-Jährige wurde zwecks Blutentnahme mitgenommen", hieß es weiter. Danach konnte er wieder gehen. Gegen den Mann wird den Angaben zufolge ermittelt - zum einen wegen Trunkenheits im Verkehr, zum anderen weil er keine Versicherung für den Roller hatte.

