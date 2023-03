Missglückter Banküberfall von Kind: Polizei ermittelt in Garbsen

Stand: 02.03.2023 14:44 Uhr

Die Polizei sucht in Garbsen nach dem Kind, das in einer Filiale der Sparkasse Geld gefordert und mit Gewalt gedroht hatte. Am Donnerstag haben Beamte in einer Grundschule nahe der Bank ermittelt.