Stand: 17.12.2022 15:58 Uhr Ministerin Hamburg lobt Protest gegen rechtsextremes Zentrum

Die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) hat rund 120 Menschen gelobt, die in Eschede im Landkreis Celle am Sonnabend gegen einen Treffpunkt von Rechtsextremisten demonstriert haben. "Wir sind Ihnen dankbar dafür, dass sie für unsere Werte für Demokratie und ein vielfältiges Niedersachsen eintreten", sagte Hamburg. Die Gefahr von rechts sei nicht zu unterschätzen, spätestens die Durchsuchungen in der "Reichsbürger"-Szene auch in Niedersachsen hätten das gezeigt. Das "Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus" hatte zu der Kundgebung in Eschede aufgerufen. Dort versammeln sich die Demonstranten seit fast 15 Jahren immer dann, wenn auf einem Hof der NPD in dem Ort Rechtsextremisten etwa zu "Sonnwendfeiern" zusammenkommen könnten. Der Hof wird seit Jahrzehnten als Treffpunkt verschiedener rechtsextremistischer Organisationen genutzt und gehört seit 2019 dem NPD-Landesverband Niedersachsen.

