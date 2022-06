Messerstiche: 57-Jährige in Hannover-Limmer tot aufgefunden Stand: 08.06.2022 15:59 Uhr Im hannoverschen Stadteil Limmer ist es offenbar zu einem Gewaltverbrechen gekommen. In einem Wohnhaus wurde die Leiche einer 57 Jahre alten Frau entdeckt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Ein Sprecher teilte am Mittwochnachmittag mit, dass am Mittag eine Frauenleiche mit mehreren Stichwunden in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden worden sei. Der mutmaßliche Täter sei vor Ort festgenommen worden. Der 61-jährige soll zuvor selbst die Polizei alarmiert haben. Kurz vor seiner Festnahme griff der Mann nach Angaben des Polizeisprechers auch einen Beamten an.

Polizei geht von Beziehungstat aus

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der mutmaßliche Täter und das Opfer sich kannten und es sich um eine Beziehungstat handelt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 57-Jährigen feststellen. Die weiteren Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

