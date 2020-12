Stand: 27.12.2020 11:22 Uhr Messerstecherei am Steintor in Hannover - Zeugen gesucht

Bei einem Streit in der Innenstadt von Hannover sind am frühen Sonntagmorgen drei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Ein 38-Jähriger und ein 34-Jähriger erlitten durch Stiche in den Oberkörper lebensgefährliche Verletzungen. Ein 43-Jähriger wurde durch einen Stich ins Bein verletzt. Nach Angaben der Polizei waren bei dem Vorfall 10 bis 15 Menschen beteiligt. Neun Tatverdächtige wurden demnach festgenommen. Der Zustand der drei Verletzten sei stabil. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und sucht nach Zeugen.

