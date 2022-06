Stand: 06.06.2022 09:55 Uhr Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Nienburg

Bei einer Schlägerei in Nienburg sind am Sonntag mehrere Personen verletzt worden. Auch eine Polizisten wurde im Krankenhaus behandelt. Nach Angaben der Polizei hatten am Nachmittag mehrere Personen aus einer Gruppe heraus auf zwei Männer eingeschlagen und eingetreten. Dabei sei auch ein Schlagstock eingesetzt worden. Erst der Einsatz von Pfefferspray habe die Beteiligten voneinander trennen können. Die 23-jährige Polizeibeamtin wurde durch einen Schlag am Kopf und das Pfefferspray verletzt. Drei verletzte Männer im Alter von 21, 25 und 26 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Tatbeteiligungen dauern den Angaben zufolge an. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ein.

