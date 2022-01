Stand: 27.01.2022 09:09 Uhr Mehrere Städte nehmen Athleten der Special Olympics auf

Hildesheim, Celle und Langenhagen sind als Gastgeberstädte der Special Olympics 2023 ausgewählt worden. Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Die Wettkämpfe selbst finden in Berlin statt. Die Athletinnen und Athleten reisen aber schon einige Tage vorher an - und wohnen und trainieren dann in anderen Städten, überall in Deutschland. Für welches Land Langenhagen, Celle und Hildesheim Gastgeber sein werden, steht noch nicht fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.01.2022 | 09:30 Uhr