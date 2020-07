Stand: 08.07.2020 09:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Land: 3,4 Millionen Euro für Schutz gegen Wölfe

Das Land Niedersachsen hat für Schutzmaßnahmen gegen Wölfe in diesem Jahr bereits rund 3,4 Millionen Euro ausgezahlt - unter anderem für Schutzzäune. Nach Angaben des Umweltministeriums lagen dem ausnahmslos Anträge von Nutztierhaltern aus 2019 zugrunde. Im Jahr 2019 flossen nur rund 732.000 Euro, etwa an Halter von Schafen oder Ziegen. Hintergrund für die deutlich gestiegenen Ausgaben ist demnach, dass das Land die Kosten für Schutzzäune seit dem vergangenen Jahr vollständig übernimmt.

224 Präventionsanträge zum Herdenschutz

Wie viel Niedersachsen künftig für die Wolfsprävention ausgeben wird, ist noch unklar. Seit Anfang 2020 liegt die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Anträge von Nutztierhaltern bei der Landwirtschaftskammer. Seitdem seien dort 224 Präventionsanträge zum Herdenschutz eingegangen, so ein Sprecher.

Videos 03:23 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Wolfsangriff: Schäfer in Lüneburger Heide in Sorge NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Kürzlich hat ein Wolf in der Lüneburger Heide eine Herde Heidschnucken attackiert. Besonders bedenklich: Das Raubtier zeigte dabei auch keinerlei Scheu vorm Schäfer. Video (03:23 min)

Weniger Billigkeitsleistungen wegen wirksamer Schutzzäune?

Pro Tierhalter dürfen höchstens 30.000 Euro pro Nutztierhalter und Jahr ausgezahlt werden. Außerdem gibt es vom Land so genannte Billigkeitsleistungen, wenn Tiere von Wölfen gerissen werden. Ein Rechtsanspruch besteht darauf allerdings nicht. 2019 waren es rund 30.700 Euro an Billigkeitsleistungen - weniger als in den beiden Jahren zuvor. Das ist laut Tierschützern ein Beleg für die Wirksamkeit der Schutzzäune.

Mehr als 350 Wölfe in Niedersachsen

Im September soll die niedersächsische Wolfsverordnung in Kraft treten. Damit soll der Abschuss der Tiere erleichtert und Wolfsrissen vorgebeugt werden. In Niedersachsen leben laut Landesjägerschaft mittlerweile 25 Rudel. Mit Welpen und umherziehenden Einzeltieren sind es insgesamt mehr als 350 Tiere, so die Schätzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.07.2020 | 08:00 Uhr