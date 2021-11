Stand: 04.11.2021 16:47 Uhr Mehr Fördergelder für Autozulieferer

Kleine und mittlere Unternehmen aus der Autozulieferindustrie können mehr Förderung in Anspruch nehmen: Ein im Frühjahr aufgesetzter Hilfsfonds wird von 30 auf 40 Millionen Euro aufgestockt. Das wird möglich durch die Beteiligung des Arbeitgeberverbands Niedersachsenmetall. Das teilten Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Verbandschef Volker Schmidt am Donnerstag mit. Bisher war der Fonds ein Gemeinschaftsprogramm der öffentlichen NBank und der Landesregierung. Der Fonds soll Firmen bei Investitionen in neue Produkte und Verfahren sowie bei der Weiterqualifikation ihrer Belegschaften unterstützen. Nach Angaben der Beteiligten ist es bundesweit das erste öffentlich-private Projekt dieser Art.

