Maschseefest-Halbzeit: Mehr als eine Million Besucher bisher Stand: 06.08.2022 11:41 Uhr In den ersten zehn Tagen haben mehr als eine Million Menschen das Maschseefest besucht. Das hat die Hannover Veranstaltungs GmbH am Sonnabend mitgeteilt.

Ein Garant für zahlreiche Besucherinnen und Besucher sei das gute Wetter. "Für uns ist das ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Viele Restaurants feiern dieses Jahr ihre Premiere in Hannover und für alle Beteiligten ist es nach zwei Jahren Pause ein Re-Start - da ist so viel positive Resonanz aus dem In- und Ausland besonders schön", sagte Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Gesellschaft. Das Maschseefest bietet noch einige Konzertabende. Es endet kommendes Wochenende.

Entenrennen: Spenden sammeln für Knochenmarktypisierung

Ein gesellschaftliches Highlight ist das 11. Entenrennen vom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR). Am 13. August gehen 5.000 Gummi-Enten unter dem Motto "Leben schenken - gegen Leukämie" an den Start. Die Renneinsätze aller Enten wandern in den Spendentopf des NKR, um Ersttypisierungen zu finanzieren.

