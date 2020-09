Stand: 26.09.2020 15:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mann onaniert vor Kindern und Tochter

In Bad Münder ist die Polizei am Freitagabend zu einem Einsatz auf einem Spielplatz gerufen worden. Eine 15-Jährige hatte die Beamten alarmiert, nachdem ein 45 Jahre alter Mann vor den Augen mehrerer Kinder onaniert hatte. Als die Polizei den alkoholisierten Mann festnehmen wollte, habe er sich aggressiv gezeigt. Nach Angaben der 15-Jährigen habe der Täter nicht nur vor den Jugendlichen, sondern auch vor einer Gruppe Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren onaniert. Auch die fünfjährige Tochter des Mannes habe sich auf dem Spielplatz befunden. Der Mann aus Bad Münder kam für eine Nacht in Haft. Da nach Einschätzung der Staatsanwältin keine Haftgründe bestehen, wurde die vorläufige Festnahme aufgehoben. Polizei und Jugendamt trennten den 45-Jährigen und seine Tochter vorerst räumlich voneinander.

