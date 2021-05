Stand: 17.05.2021 11:44 Uhr Mahnwache in Hannover gegen Abschiebung von Flüchtlingen

Aktivisten wollen ab Montagabend mit einer 25-stündigen Mahnwache am Flughafen Hannover in Langenhagen gegen das gesammelte Abschieben von Menschen nach Pakistan protestieren. Sie soll um 23 Uhr vor dem Terminal D beginnen und dann bis Dienstag um Mitternacht andauern, teilte das Bündnis gegen Abschiebungen mit. Das Flugzeug mit den Flüchtlingen soll demnach ebenfalls am Dienstag starten. Aus Niedersachsen sind es acht Pakistaner, die in der vergangenen Woche in Abschiebehaft genommen wurden. "Während auf der einen Seite Menschen dazu aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, schiebt Deutschland Schutzsuchende seit Sommer letzten Jahres wieder vermehrt ab", kritisiert das Bündnis. "Dabei scheint es egal zu sein, wie lebensbedrohlich die Situation für die abgeschobenen Menschen in ihren sogenannten Herkunftsländern ist." Mit der Aktion wollen die Aktivisten den Pakistanern ihre Solidarität zeigen.

