Männer wollen unbedingt ins Restaurant - Fünf Verletzte

In Hannover sollen vier Männer am Donnerstagabend zwei Türsteher und einen Restaurantmitarbeiter verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Männer aus Langenhagen das Restaurant betreten. Der 32-jährige Türsteher wies sie zurück, da die Gaststätte bald schließen sollte. Ein 55 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter kam hinzu. Die Langenhagener im Alter zwischen 19 und 47 Jahren schlugen den Angaben zufolge auf beide Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein und versuchten, in das Lokal einzudringen. Die Türsteher sowie ein 30-jähriger Restaurantmitarbeiter wurden leicht verletzt. Außerdem wurde eine Tür aus der Verankerung gerissen. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnten Polizisten die vier Männer kurz darauf fassen. Diese widersetzten sich laut Polizei allerdings der Festnahme und versuchten, sich gegenseitig zu befreien. Ein 40-jähriger Festgenommener und ein Polizeibeamter wurden dabei ebenfalls verletzt. Gegen die vier Verdächtigen werde nun wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung, einer versuchten Gefangenenbefreiung, tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollzugsbeamte sowie wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

