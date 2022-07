Stand: 06.07.2022 18:47 Uhr Linden: 40-Jähriger tot aufgefunden - Polizei ermittelt

Ein 40-Jähriger ist in Hannover im Stadtteil Linden-Nord tot in seiner Wohnung gefunden worden. Ein Gewaltverbrechen sei nicht auszuschließen, hieß es am Mittwoch von der Polizei. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Sprecherin. Ein Kollege hatte die Beamten informiert, dass der Mann am Morgen nicht bei der Arbeit erschienen war. Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren.

