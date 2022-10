Leiche aus Wald in Hannover: Es ist vermisster 21-Jähriger Stand: 13.10.2022 18:35 Uhr Der am Dienstag im Mecklenheider Forst entdeckte Leichnam ist identifiziert. Es handelt sich um einen vermissten 21-Jährigen. Das ergab ein DNA-Abgleich, wie die Rechtsmedizin am Donnerstag mitteilte.

Durch die rechtsmedizinische Untersuchung und den DNA-Abgleich konnte die Leiche nunmehr zweifelsfrei als der Vermisste Alan Andrés G.R. identifiziert werden, der am 23. September zuletzt lebend gesehen worden war. Ein Fremdverschulden schloss die Rechtsmedizin aus.

Pilzsammler machten die grausige Entdeckung

Pilzsammler hatten am Dienstag eine Leiche in einem Waldgebiet im Nordwesten Hannovers gefunden. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung am Leichnam war eine Identifizierung des Toten und die Ermittlung der Todesursache vor Ort nicht möglich.

