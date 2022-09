Stand: 05.09.2022 18:03 Uhr Leese: Risse an Fässern mit radioaktiven Abfällen entdeckt

Experten haben im Zwischenlager Leese im Landkreis Nienburg an zwei Fässern mit radioaktiven Abfällen Risse entdeckt. Das teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. Die Fässer standen in der untersten Reihe eines Stapels und seien vermutlich durch das Gewicht der aufliegenden Fässer verformt worden. Da keine Radioaktivität ausgetreten sei, bestehe auch keine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger. Im Zwischenlager Leese lagern unter anderem mehr als 1.480 Fässer mit radioaktiven Altabfällen des Landes Niedersachsen, die in der früheren Landessammelstelle Steyerberg in den 1980er- und 1990er-Jahren angenommen wurden.

