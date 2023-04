Stand: 11.04.2023 17:38 Uhr Inlineskaterin von Motorrad erfasst und lebensgefährlich verletzt

Am Ostermontag ist eine Inlineskaterin bei einem Unfall in der Wedemark in der Region Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Die 52-jährige Frau wollte laut Polizei die L 380 überqueren. Dabei erfasste sie aus bislang ungeklärter Ursache ein 61-jähriger Mann mit seinem Motorrad. Die Frau wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock, weshalb er ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die L 380 musste laut Polizei für rund zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Unfallursache geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (05130) 97 71 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.04.2023 | 07:30 Uhr