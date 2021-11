Stand: 27.11.2021 15:28 Uhr Laura Pooth ist neue Chefin des DGB Nord

Die bisherige niedersächsische GEW-Vorsitzende Laura Pooth ist zur neuen Chefin des DGB Nord gewählt worden. Die 43-jährige Gewerkschafterin erhielt bei einer DGB-Bezirkskonferenz in Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein 88 Prozent der Stimmen. Pooth war die einzige Kandidatin für das Amt. Der Nordbezirk des DGB umfasst die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 400.000 Mitgliedern. Pooth stammt aus Göttingen und ist in Gifhorn aufgewachsen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.11.2021 | 16:00 Uhr