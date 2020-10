Stand: 30.10.2020 20:40 Uhr Langenhagen: 2.000 Haushalte weiterhin ohne Trinkwasser

Bei der Verunreinigung des Wassers in Langenhagen (Region Hannover) handelt es sich offenbar wie vermutet um ein Reinigungsprodukt. Dies hat der Versorger Enercity am Freitagabend mitgeteilt. Die genaue Zusammensetzung sei noch nicht bekannt. Das Wasser darf demnach nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt nach wie vor weder getrunken noch zum Waschen genutzt werden. Den Angaben zufolge könnte dies mindestens bis in die kommende Woche so bleiben. Gegebenenfalls gelten die Einschränkungen noch bis zu drei Wochen. Zur Versorgung der Anwohnerinnen und Anwohner sind Wasserwagen aufgestellt worden. Wasch- und Duschmöglichkeiten sollen ebenfalls eingerichtet werden. Rund 2.000 Haushalte sind betroffen.

