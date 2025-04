Stand: 29.04.2025 12:38 Uhr Für mehr Sicherheit: Stadt, Polizei und Üstra arbeiten zusammen

Damit die Menschen sich in Hannover sicherer fühlen, wollen Polizei, Stadt und das Verkehrsunternehmen Üstra künftig stärker zusammenarbeiten. Dazu haben die drei Parteien laut Stadt am Montag eine Erklärung zu einer Sicherheitspartnerschaft unterzeichnet. Demnach sind verschiedene Maßnahmen geplant, um die gefühlte, aber auch die objektive Sicherheit in der Stadt und im öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Unter anderem soll die Beleuchtung in dunklen Bereichen ausgebaut und mehr Sicherheitspersonal eingesetzt werden. Auch Defibrillatoren sollen künftig leichter auffindbar sein. Hintergrund ist eine Umfrage aus dem Jahr 2023. Daraus ging laut Stadt hervor, dass manche Einwohnerinnen und Einwohner aus Angst unterirdische Stadtbahn-Haltestellen meiden oder sogar komplett auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.04.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover