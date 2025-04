Stand: 29.04.2025 08:34 Uhr Eiskalter Beutezug: Unbekannte brechen Automaten auf

Die Polizei sucht nach einem oder mehreren Unbekannten, die in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) zwei Eis-Automaten gewaltsam geöffnet haben. In der Nacht zu Sonntag seien ein Automat am Ortseingang von Fischbeck sowie ein weiterer auf einem Supermarkt-Parkplatz im Ortsteil Hemeringen aufgebrochen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ihren Angaben nach erbeuteten der oder die Täter mehrere Hundert Euro. Der Schaden an den beiden Eis-Automaten fällt mit etwa 6.000 Euro deutlich höher aus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.04.2025 | 06:30 Uhr