Stand: 28.04.2025 15:57 Uhr Hameln: 23-Jähriger flüchtet mit Tempo 200 vor der Polizei

In Hameln hat die Polizei am Sonntag einen 23-jährigen Autofahrer sowie seine beiden 21 Jahre alten Mitfahrer festgenommen, nachdem sie vor den Beamten flüchten wollten. Als die Polizei den Fahrer für eine Verkehrskontrolle zum Anhalten aufforderte, ignorierte dieser die Signale, wie eine Sprecherin mitteilte. Stattdessen setzte er seine Fahrt fort - und erreichte den Angaben zufolge eine Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde. Der 23-Jährige überholte dabei mehrfach und trotz Gegenverkehr andere Fahrzeuge und überfuhr eine rote Ampel, hieß es. In Emmerthal (Landkreis Hameln) setzten die drei Männer ihre Flucht zu Fuß fort, konnten aber kurz darauf festgenommen werden. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß und Cannabis konsumiert hatte. Einer der Mitfahrer trug zudem Cannabis bei sich. Inzwischen sind die drei Männer laut Polizei wieder auf freiem Fuß.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min