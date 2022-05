Stand: 17.05.2022 17:52 Uhr Landtag nach Vorfall mit Betrunkenem nachts künftig geschlossen

Nach einem Vorfall mit einem betrunkenen Mann werden die Türen des Niedersächsischen Landtags künftig abends abgeschlossen. Der Polizei zufolge war der Mann am Montagabend in das Gebäude in Hannovers Innenstadt gekommen und mit einer Mitarbeiterin des Sicherheitspersonals in Streit geraten. Er habe sich über angeblich fehlende Demokratie beschwert. Er habe sich dann geweigert, das Gebäude zu verlassen, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Der Mann erhielt einen Platzverweis - und der Landtag, dessen Haupteingang bisher immer offen war, wird nun nachts vorerst verschlossen bleiben. Zudem will sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Vorfall beschäftigen.

