Stand: 04.03.2021 15:33 Uhr Landkreis Schaumburg: Polizei warnt vor Trickbetrügern

Die Polizei im Landkreis Schaumburg hat in dieser Woche gleich mehrere Anrufe von Trick-Betrügern registriert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In Bückeburg, Bad Eilsen und Heeßen forderten angebliche Enkel Bargeld zwischen 4.000 und 30.000 Euro. Falsche Polizei-Beamte meldeten sich außerdem bei älteren Menschen in Auetal und Stadthagen. Dabei versuchten die Täter an persönliche Informationen zu gelangen - allerdings ohne Erfolg.

