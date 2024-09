Stand: 20.09.2024 11:27 Uhr Exotisch und einzigartig: Landwirt züchtet in Hannover Feigen

Exotische Früchte wie Feigen wachsen inzwischen nicht mehr nur in südlichen Ländern, sondern auch in Niedersachsen. Der 52-Jährige Obstbauer Roland Kempf aus Ahlten bei Hannover erntet nach eigenen Angaben aktuell täglich 40 bis 60 Kilogramm der zuckersüßen Früchte. Er vermarktet seine Feigen über Hofläden und Wochenmärkte in der Stadt und Region Hannover. Auf seiner 1,5 Hektar großen Plantage wachsen an die 400 Pflanzen unter freiem Himmel, in einem Gewächshaus stehen noch einmal etwa 160 Feigenbäume. 2016 pflanzte er demnach die ersten Feigen. Wegen der Klimaerwärmung experimentieren inzwischen einige Obst- und Gemüsebauern in Niedersachsen mit Früchten, die eigentlich im Süden beheimatet sind. Ein Spargelhof im niedersächsischen Landkreis Gifhorn pflanzt beispielsweise Wassermelonen an.

Weitere Informationen 4 Min Hat die Südfrüchte in den Norden gebracht: Feigenbauer Roland Kempf Feigen gibt es eigentlich nur in mediterranen oder zumindest süddeutschen Gefilden. Doch Roland Kempf hat sie in den Norden gebracht. 4 Min

Weitere Informationen Die Nordreportage: Exoten auf dem Acker Melonen, Feigen, Ingwer - trockene Sommer und mildere Winter eröffnen ganz neue Anbaumöglichkeiten in Norddeutschland. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Landwirtschaft