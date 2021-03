Stand: 30.03.2021 08:16 Uhr Landgericht Hannover: 2020 mehr Strafverfahren verhandelt

Das Landgericht Hannover ist ausgelastet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Schon 2020 hatte sich die Zahl der Strafverfahren um gut zwölf Prozent erhöht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Und nach einer vorläufigen Bilanz wird die Arbeit auch in diesem Jahr nicht gerade weniger. Ohne zusätzliche Stellen könnten Verfahren Monate, wenn nicht sogar Jahre liegen bleiben. Doch Hilfe ist zumindest zugesagt, so Gerichtssprecher Dominik Thalmann. Zuletzt hatten vor allem Drogen-Delikte die Zahl der Strafverfahren in die Höhe schnellen lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.03.2021 | 07:30 Uhr