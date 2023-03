Stand: 30.03.2023 08:32 Uhr Landeskirche Hannovers bietet Ausbildung in Popmusik an

Kirchen und Gottesdienste verändern sich - das zeigt sich auch bei der Musik. Die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers reagiert darauf mit einem Pilotprojekt: Interessierte ab 16 Jahren können sich dabei nebenberuflich im Bereich Popmusik ausbilden lassen. Die 20 Teilnehmenden lernen an mehreren Wochenenden unter anderem, wie man Chöre leitet und mit der Gemeinde singt. Auch Tontechnik und Instrumentalunterricht sind Teil der Ausbildung. Das Projekt C-Pop dauert zwei Jahre und steht laut Landeskirche auch Menschen offen, die bisher noch keine Kirchenmusik gespielt haben. Allerdings sollten sie bereit sein, nach ihrer Ausbildung in einer Kirchengemeinde musikalisch mitzuarbeiten. Dabei ist es egal, ob neben-, haupt- oder ehrenamtlich, heißt es. Interessierte können sich bis Ende Mai für die Ausbildung bewerben. Wer zugelassen wird, entscheidet sich in einer Aufnahmeprüfung. Start der Ausbildung ist im August.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.03.2023 | 07:30 Uhr